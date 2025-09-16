Яке рішення має прийняти уряд США?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує від уряду США важливих рішень щодо програми PURL, що надає Україні право закупляти американське озброєння, пише 24 Канал з посиланням на відеозвернення голови держави.

У своєму вечірньому зверненні 15 вересня Зеленський зазначив, що вже отримав доповідь від міністра оборони України Дениса Шмигаля та очікує до п'ятниці детальних розрахунків і рішень.

Президент наголосив, що в межах PURL вже затверджено понад 2 мільярди доларів, і ще 1,5 мільярда доларів оголошено.

Понад 2 мільярди доларів уже в програмі, ще 1,5 мільярда доларів оголошено Ми чекаємо цих надходжень і, відповідно, постачань. І багато що залежить від партнерів – хороша динаміка з Європою, ми очікуємо рішень від Сполучених Штатів Америки. Зокрема, щодо Patriot – це дуже важливо. Ми запропонували Америці купити необхідну кількість систем. На столі й наша пропозиція щодо дронів,

– сказав глава президент.

Крім того, 1 серпня Міністерство оборони Німеччини анонсувало, що на першому етапі надасть Україні додаткові пускові установки Patriot у найкоротші терміни. Протягом найближчих двох-трьох місяців Німеччина планує передати ще кілька систем, щоб посилити протиповітряну оборону України додатковими батареями.

