Какое решение должно принять правительство США?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от правительства США важных решений по программе PURL, что предоставляет Украине право закупать американское вооружение, пишет 24 Канал со ссылкой на видеообращение главы государства.

В своем вечернем обращении 15 сентября Зеленский отметил, что уже получил доклад от министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и ожидает до пятницы детальных расчетов и решений.

Президент подчеркнул, что в рамках PURL уже утверждено более 2 миллиардов долларов, и еще 1,5 миллиарда долларов объявлено.

Более 2 миллиардов долларов уже в программе, еще 1,5 миллиарда долларов объявлено Мы ждем этих поступлений и, соответственно, поставок. И многое зависит от партнеров – хорошая динамика с Европой, мы ожидаем решений от Соединенных Штатов Америки. В частности, по Patriot – это очень важно. Мы предложили Америке купить необходимое количество систем. На столе и наше предложение по дронам,

– сказал глава президент.

Кроме того, 1 августа Министерство обороны Германии анонсировало, что на первом этапе предоставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot в кратчайшие сроки. В течение ближайших двух-трех месяцев Германия планирует передать еще несколько систем, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины дополнительными батареями.

Что стоит знать о военной помощи Украине?