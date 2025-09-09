Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Что Германия передаст Украине?

Речь о ЗРК Patriot. Половину стоимости этих двух систем согласилась взять на себя Норвегия.

Германия находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину. Первые пусковые установки уже переданы Украине. Вместе с нашими американскими союзниками мы делаем возможной быструю замену систем Patriot,

– сказал министр обороны Германии.

Что входит в систему Patriot?



MIM-104 Patriot – это американская система противовоздушной обороны, зенитный ракетный комплекс. В 2023 году, когда россияне повредили один из "пэтриотов" во время атаки, говорилось, что батарея Patriot имеет 6 основных компонентов – генераторы, радар, станцию управления, антенны, пусковую станцию и ракеты-перехватчики. Юрий Игнат говорил, что уничтожить систему одним ударом невозможно. Потому что Patriot – это дивизион, который состоит из командного пункта, радара, а также самих пусковых установок (до 8 единиц).

При чем здесь США?

Поскольку система Patriot американская, нужно разрешение от США на ее перемещение. 1 августа было объявлено, что Германия передаст Украине две системы, а Америка заменит их для Берлина другими – новыми системами Patriot последнего поколения.

Писториус анонсировал инициативу по поставкам Украине дальнобойных средств поражения

Предполагается, что инициатива усилит поддержку закупок дальнобойных дронов совместно с оборонной промышленностью Украины.

В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 миллионов евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дальнобойных дронов различных типов украинского производства. Они гибкие и содержат опции для увеличения количества. Мы предоставляем всем нашим партнерам возможность присоединиться,

– рассказал Писториус.

Таким образом, Германия расширит способности Украины ослаблять военную машину России в тылу, обеспечивая эффективную оборону.

