Тогда как США в обмен на это получат права на интеллектуальную собственность на передовые украинские разработки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Что известно о закупке американского оружия?
В издании, ссылаясь на американского чиновника, отмечают, что переговоры в Пентагоне по гарантиям безопасности для Украины возглавляет председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.
Дискуссия по этому поводу сосредоточена на вопросах сдерживания российской агрессии, обучения украинских военных и оборонно-промышленного сотрудничества.
По словам собеседника NBC News, Кейн через неделю после встречи Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске предложил американскому лидеру четыре варианта гарантий безопасности и рекомендовал "наиболее прогрессивный подход".
Помощь Украине от США: что стоит знать
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину, но пытаются остановить войну, продавая вооружение союзникам по НАТО. Он также отметил, что союзники берут на себя основное финансовое бремя войны.
- Впоследствии США одобрили продажу Украине оборудования для системы ПВО Patriot на сумму 179,1 миллиона долларов, включая техническую поддержку, программное обеспечение, модернизацию и обучение.
- Госдеп Соединенных Штатов также согласовал продажу Киеву услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink на сумму 150 миллионов долларов.