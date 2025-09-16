Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.
Дивіться також Марко Рубіо засудив російську атаку на Польщу, але є нюанс
Що сказав Рубіо про санкції проти Росії?
Президент США Дональд Трамп наполягає, щоб країни Європи запроваджували такі ж санкції проти Росії, які вимагають від Вашингтона.
Журналістка поцікавилася, скільки часу американський президент готовий дати Володимиру Путіну перед ухваленням реальних санкцій проти Росії.
Рубіо пояснив, що Трамп розуміє, які санкції є в Сполучених Штатів у розпорядженні, однак не встановлюватиме чітких термінів їх ухвалення. За словами американського держсекретаря, президент США вважає важливим, щоб європейські партнери також мають продемонструвати готовність до рішучих дій.
У Європі все ще є країни, які купують російські продукти, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів ввести ті санкції, які вони просять ввести нас,
– сказав держсекретар США.
Він підсумував тим, що якщо європейські лідери справді віддані цій ідеї, то вони мають вжити відповідних заходів.
Останні заяви щодо санкцій проти Росії
Сполучені Штати мають намір винести на розгляд G7 пропозицію щодо розширення санкцій проти Росії, серед яких – запровадження вторинних мит до 100%.
У пакеті також передбачаються обмеження для російських нафтових танкерів, компанії "Роснєфть" та заборона страхування морських перевезень.
Єврокомісія у грудні 2025 року планує представити жорсткіші умови видачі віз росіянам. Як частину 19-го санкційного пакета розглядають повну заборону туристичних віз.