Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.

Що сказав Рубіо про санкції проти Росії?

Президент США Дональд Трамп наполягає, щоб країни Європи запроваджували такі ж санкції проти Росії, які вимагають від Вашингтона.

Журналістка поцікавилася, скільки часу американський президент готовий дати Володимиру Путіну перед ухваленням реальних санкцій проти Росії.

Рубіо пояснив, що Трамп розуміє, які санкції є в Сполучених Штатів у розпорядженні, однак не встановлюватиме чітких термінів їх ухвалення. За словами американського держсекретаря, президент США вважає важливим, щоб європейські партнери також мають продемонструвати готовність до рішучих дій.

У Європі все ще є країни, які купують російські продукти, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів ввести ті санкції, які вони просять ввести нас,
– сказав держсекретар США.

Він підсумував тим, що якщо європейські лідери справді віддані цій ідеї, то вони мають вжити відповідних заходів.

Останні заяви щодо санкцій проти Росії

  • Сполучені Штати мають намір винести на розгляд G7 пропозицію щодо розширення санкцій проти Росії, серед яких – запровадження вторинних мит до 100%.

  • У пакеті також передбачаються обмеження для російських нафтових танкерів, компанії "Роснєфть" та заборона страхування морських перевезень.

  • Єврокомісія у грудні 2025 року планує представити жорсткіші умови видачі віз росіянам. Як частину 19-го санкційного пакета розглядають повну заборону туристичних віз.