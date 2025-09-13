У відповідь на небезпеку з повітря Польща підняла у небо авіацію та активізувала системи ППО. У східних регіонах країни залунала сирена, а на мобільні телефони громадян прийшли повідомлення із застереженням, передає 24 Канал.

Як Рубіо відреагував на російську загрозу Польщі?

Як передає Clash Report, держсекретар США Марко Рубіо відреагував на російську атаку на Польщу 10 вересня.

Він заявив, що вторгнення російських дронів у Польщу не повинно було статися. Воно є "неприйнятним" і "небезпечним".

Рубіо також сказав, що немає сумнівів у тому, що дрони були запущені навмисно. Однак, він додав, що нібито невідомо, чи було навмисним їхнє вторгнення до Польщі.

Нагадаємо, що 10 вересня країна-агресор вперше атакувала безпілотниками члена Альянсу. Майже два десятки дронів перетнули повітряний простір Польщі. Полякам разом із союзниками довелося їх збивати.

Як відреагували у світі на російський удар по Польщі?