В ответ на опасность с воздуха Польша подняла в небо авиацию и активизировала системы ПВО. В восточных регионах страны зазвучала сирена, а на мобильные телефоны граждан пришли сообщения с предостережением, передает 24 Канал.

Как Рубио отреагировал на российскую угрозу Польше?

Как передает Clash Report, госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на российскую атаку на Польшу 10 сентября.

Он заявил, что вторжение российских дронов в Польшу не должно было произойти. Оно является "неприемлемым" и "опасным".

Рубио также сказал, что нет сомнений в том, что дроны были запущены намеренно. Однако, он добавил, что якобы неизвестно, было ли преднамеренным их вторжение в Польшу.

Напомним, что 10 сентября страна-агрессор впервые атаковала беспилотниками члена Альянса. Почти два десятка дронов пересекли воздушное пространство Польши. Полякам вместе с союзниками пришлось их сбивать.

Как отреагировали в мире на российский удар по Польше?