В частности, это подчеркнул премьер-министр страны Дональд Туск. Он предупредил Кремль: повторение подобной агрессии в следующий раз будет иметь адекватный ответ, передает 24 Канал со ссылкой на tvp.info и Bloomberg.

Что Туск сказал об атаке дронов на Польшу?

Президент Кароль Навроцкий созвал заседание Совета после нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. В нем приняли участие премьер Дональд Туск, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, министр внутренних дел Марцин Кервинский и маршалок Сейма Шимон Головня. Представители власти выработали общую политическую реакцию на инцидент.

Темой дискуссии были также действия России в контексте распространяемой ею пропаганды и связанные с этим проявления в Польше.

Дональд Туск заявил, что позиция польских властей однозначна: она отвергает любые обвинения в адрес Украины. Полная ответственность за инцидент 10 сентября лежит на России.

По словам Туска, во время заседания президент Навроцкий подтвердил полную поддержку со стороны США.

В то же время премьер-министр признал, что отсутствие однозначного заявления США после атаки ощутимо.

Мы все хотели бы, чтобы крупнейший союзник высказался прямо, но должны привыкать к новой ситуации. То, что меня больше беспокоит, – это заявления президента Лукашенко и некоторых политиков за океаном, что Россию нельзя изолировать. Если такие слова звучат несколько часов после провокации и фактического нападения на страну НАТО, это вызывает беспокойство,

– подчеркнул Туск.

Обратите внимание! У Беларуси заявили, что дроны, которые оказались в Польше, якобы "сбились с курса" из-за действий средств РЭБ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Дональд Трамп не видит смысла в экономической изоляции России. Сам американский лидер предположил, что российские дроны могли попасть в Польшу "по ошибке".

Как НАТО будет реагировать на российский удар по Польше?

Тем временем НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение дронов в Польшу. Военную реакцию будет координировать Верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Его штаб сейчас оценивает, как можно усилить защиту восточного фланга Альянса.