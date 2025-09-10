Ситуацію з російськими БпЛА в Польщі прокоментував начальник генерального штабу Білорусі Павло Муравейко, передає 24 Канал.

Дивіться також ЗМІ пишуть, що Польща розглядає можливість застосування статті 4 НАТО: у чому вона полягає

Чи допомагала Білорусь виявити дрони в Польщі?

У ніч проти 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України, сили оборони Білорусі нібито постійно відстежували дрони. За словами білоруського військового, деякі з них "збилися з курсу" через дії засобів РЕБ.

Частина безпілотників, що заблукали, була знищена силами протиповітряної оборони нашої країни над територією республіки,

– сказав білоруський майор.

Білорусь також заявила про "допомогу" Польщі. За словами Муравейка, з 23:00 9 вересня до 4:00 10 вересня білоруські чергові обмінювалися інформацією про обстановку з Польщею та Литвою.

Нібито саме це дозволило польській стороні вчасно підняти авіацію для реагування на "наближення невідомих дронів".

Водночас, мовляв, Польща також інформувала білорусів про наближення літальних апаратів з України.

Обмін інформацією про повітряну обстановку є важливим складником забезпечення безпеки в регіоні в цілому та сприяє налагодженню заходів довіри та зміцнення безпеки,

– додали у генштабі Білорусі.

Майор резюмував тим, що "Білорусь і надалі продовжить реалізацію своїх зобов'язань у рамках обміну інформацією про повітряну обстановку з Республікою Польща та країнами Балтії".