Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як Зеленський відреагував на російські дрони в Польщі?

Президент України відреагував на атаку російсько-іранських дронів в Україні та їхнє перебування в повітряному просторі НАТО. Він зазначив, що не йдеться про випадковість, адже щонайменше 8 ударних "Шахедів" були націлені в напрямку Польщі.

Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки,

– написав президент України.

Лідер України підкреслив, що Росія повинна зрозуміти, що війну не можна розширювати. Також наголосив на важливості спільної відповіді України, Польщі, європейських країн та США.

Зеленський зазначив, що відкладання санкцій проти Росії лише підвищує інтенсивність ударів і закликав до надання достатньої зброї для стримування агресора.