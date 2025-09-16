Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News, передает 24 Канал.

Что сказал Рубио о санкциях против России?

Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы страны Европы вводили такие же санкции против России, которые требуют от Вашингтона.

Журналистка поинтересовалась, сколько времени американский президент готов дать Владимиру Путину перед принятием реальных санкций против России.

Рубио объяснил, что Трамп понимает, какие санкции есть у Соединенных Штатов в распоряжении, однако не будет устанавливать четких сроков их принятия. По словам американского госсекретаря, президент США считает важным, чтобы европейские партнеры также должны продемонстрировать готовность к решительным действиям.

В Европе все еще есть страны, которые покупают российские продукты, в частности российскую нефть. И президент призвал наших европейских партнеров ввести те санкции, которые они просят ввести нас,

– сказал госсекретарь США.

Он подытожил тем, что если европейские лидеры действительно преданы этой идее, то они должны принять соответствующие меры.

Последние заявления по санкциям против России