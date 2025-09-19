Почему ЕС предоставит средства Венгрии?
Находясь под давлением Вашингтона, Брюссель пытается принять новые санкции против России, но требует единогласного одобрения всех стран ЕС. Однако Венгрия и Словакия угрожают их заблокировать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
В пятницу, 19 сентября, послы Евросоюза обсудили 19-й пакет санкций против России, представленный Еврокомиссией.
- На этой неделе председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения коснутся "криптовалют, банков и энергетики.
- Также Европа планирует отказ от российских энергоносителей, который должен стать обязательным для всех стран блока до 2027 года.
Однако Виктор Орбан, который готовится к парламентским выборам в следующем году, отказывается уменьшать поставки дешевых энергоносителей из России и постоянно выступает против новых антироссийских санкций.
Преодолеть вето Орбана, вероятно, могут дополнительные средства для Венгрии.
- В мае этого года Будапешт запросил у Брюсселя 605 миллионов евро из общего бюджета ЕС в рамках пересмотра расходов стран.
- Переговоры по этим средствам продолжались несколько месяцев, и теперь, по словам издания, ЕС готов предоставить разрешение на 550 миллионов евро из этой суммы.
Важно! Еще в 2022 году Брюссель заморозил примерно 22 миллиарда евро в бюджете ЕС, которые были предназначены Венгрии. Это сделали из-за беспокойства о независимости судебной власти, прав на убежище, дискриминации ЛГБТ-сообщества в стране.
Впрочем Еврокомиссия частично размораживала ранее эти средства, чтобы получить согласие Орбана. В частности, в 2023 году разблокировали 10 миллиардов евро, чтобы преодолеть вето Будапешта на помощь Украине.
Блокировка санкций Венгрией: что известно?
Напомним, что предыдущий пакет санкций ЕС против России тоже блокировали именно Венгрия и Словакия, которые не соглашались с планом Еврокомиссии по полному отказу от российских энергоносителей. В Будапеште считают, что ограничение на закупку дешевой российской нефти и газа противоречит ранее достигнутым договоренностям.
Сейчас, по мнению политолога Владимира Фесенко, Евросоюз, вероятно, снова сталкивается с позицией премьер-министра Виктора Орбана. Каждый предыдущий пакет санкций сопровождался его требованиями о предоставлении исключений или смягчений для определенных лиц или компаний, включенных в санкционный список.