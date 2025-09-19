Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что у США и Европы нет синхронизированной позиции по усилению давления на Россию.

Обратите внимание Украина и США могут удвоить давление на Россию, – Forbes

Почему США давят на Европу?

Подоляк отметил, что дело даже не в Венгрии и Словакии, которые полностью зависят от российских энергоресурсов и блокируют те или иные решения Евросоюза. Ведь многие европейские страны до сих пор покупают напрямую либо через посредников российский сжиженный газ и нефтепродукты в большом количестве.

Поэтому, по его словам, претензии должны быть касаемо неготовности Европы категорически изолировать Россию, то есть не поддаваться влиянию своих бизнес-групп. Путина очень стимулирует то, что ЕС никак не решится на определенные шаги:

Прежде всего речь идет о неготовности Европы вводить полноценные санкции против России. Евросоюз не спешит направить российские замороженные активы на противодействие войне, которую развязал Кремль. Европейцы не готовы даже на своей же территории сбивать дроны или ракеты, которые запускает Россия. Также ЕС должен был бы делать более жесткие заявления в ответ на подобные действия Кремля.

И в США сейчас, отметил советник главы ОП, в этом вопросе довольно хорошая позиция.

Соединенные Штаты достаточно четко говорят: чтобы закончить войну, надо заставить Россию. Мы готовы к санкциям, но к синхронизированным,

– заявил Подоляк.

В то же время, добавил он, США акцентируют на том, что Россия атакует Восточную Европу, то есть прежде всего это вопрос европейской безопасности. Учитывая это, Европа должна вкладываться немного больше, чем США.

Как Трамп и ЕС видят давление на Россию?