Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что у США и Европы нет синхронизированной позиции по усилению давления на Россию.
Обратите внимание Украина и США могут удвоить давление на Россию, – Forbes
Почему США давят на Европу?
Подоляк отметил, что дело даже не в Венгрии и Словакии, которые полностью зависят от российских энергоресурсов и блокируют те или иные решения Евросоюза. Ведь многие европейские страны до сих пор покупают напрямую либо через посредников российский сжиженный газ и нефтепродукты в большом количестве.
Поэтому, по его словам, претензии должны быть касаемо неготовности Европы категорически изолировать Россию, то есть не поддаваться влиянию своих бизнес-групп. Путина очень стимулирует то, что ЕС никак не решится на определенные шаги:
- Прежде всего речь идет о неготовности Европы вводить полноценные санкции против России.
- Евросоюз не спешит направить российские замороженные активы на противодействие войне, которую развязал Кремль.
- Европейцы не готовы даже на своей же территории сбивать дроны или ракеты, которые запускает Россия. Также ЕС должен был бы делать более жесткие заявления в ответ на подобные действия Кремля.
И в США сейчас, отметил советник главы ОП, в этом вопросе довольно хорошая позиция.
Соединенные Штаты достаточно четко говорят: чтобы закончить войну, надо заставить Россию. Мы готовы к санкциям, но к синхронизированным,
– заявил Подоляк.
В то же время, добавил он, США акцентируют на том, что Россия атакует Восточную Европу, то есть прежде всего это вопрос европейской безопасности. Учитывая это, Европа должна вкладываться немного больше, чем США.
Как Трамп и ЕС видят давление на Россию?
- 12 сентября Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Кремля "быстро иссякает" и пригрозил применить новые санкции. Президент США выразил сомнение, что Путин может сделать какие-то шаги в приближении мира.
- Однако США и ЕС не могут прийти к согласию относительно новых санкций против России. Ведь Трамп выдвинул Европе ультиматум, чтобы она прекратила закупку российской нефти и ввела санкции против Индии и Китая.
- Из-за требований Трампа Еврокомиссия откладывала одобрение нового пакета санкций против России. В конце концов его таки утвердили 19 сентября. Как отметила дипломат ЕС Кая Каллас, эти санкции направлены на то, чтобы лишить Москву средств для ведения войны.