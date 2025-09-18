Украинская кампания ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам все больше подрывает экономические основы Москвы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Не могут договориться: Трамп и Европа спорят, как давить на Россию

Как Украина и США могут усилить давление на Россию?

По словам Люка Коффи, старшего научного сотрудника Института Гудзона, нынешняя динамика дает администрации президента США Дональда Трампа шанс объединить экономические санкции с "кинетической кампанией Киева", чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Экспорт российской нефти остается ее экономическим спасательным кругом. Именно поэтому президент Трамп так много внимания уделяет этому вопросу,

– отмечает он.

Удары ВСУ уже повредили от 17 до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России. На прошлой неделе беспилотники добрались до объекта за 1500 километров от границы. Это не только вызвало топливный кризис, но и заставило Кремль распределять дефицитные средства ПВО, уменьшая их количество на фронте.

Цены на топливо внутри России выросли примерно на 25%, а дефицит особенно ощущается в отдаленных регионах и в оккупированном Крыму. К этому экономическому удару добавляются и западные санкции, которые толкают российские компании к бартеру в стиле 1990-х – зерно и лен обменивают на китайские авто и стройматериалы. Тогда как бюджетный дефицит вырос в 150 раз и достиг 4,2 триллиона рублей.

Независимый "Левада-центр" зафиксировал, что 66% россиян теперь поддерживают идею мирных переговоров, что является рекордно высоким показателем. Зато только 27% выступают за продолжение войны.

Заметим, что самым большим активом России всегда были ее размеры. Однако с появлением нового арсенала дронов это преимущество превращается в слабость и сейчас стране-агрессору не хватает средств, чтобы прикрыть всю территорию.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивает, что современная война – это война ресурсов, а Украина – это Давид, который пытается найти слабые места Голиафа.

Санкции против России: коротко о главном

ЕС планирует представить 19-й пакет санкций против России 19 или 22 сентября, чтобы усилить давление на российские банки, энергетические компании и криптовалютные биржи.

Президент США Дональд Трамп также требует от ЕС и НАТО уменьшить зависимость от российской нефти, но Турция, Венгрия и Словакия тормозят этот процесс из-за своей зависимости от российских энергоносителей.