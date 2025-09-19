Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зауважив, що у США та Європи немає синхронізованої позиції щодо посилення тиску на Росію.

Чому США тиснуть на Європу?

Подоляк зазначив, що річ навіть не в Угорщині й Словаччині, які повністю залежать від російських енергоресурсів і блокують ті чи інші рішення Євросоюзу. Адже багато європейських країн досі купують безпосередньо або через посередників російський скраплений газ і нафтопродукти у великій кількості.

Тому, за його словами, претензії мають бути щодо неготовності Європи категорично ізолювати Росію, тобто не піддаватися впливу своїх бізнес-груп. Путіна дуже стимулює те, що ЄС ніяк не наважиться на певні кроки:

Насамперед йдеться про неготовність Європи запроваджувати повноцінні санкції проти Росії. Євросоюз не поспішає спрямувати російські заморожені активи на протидію війні, яку розв'язав Кремль. Європейці не готові навіть на своїй же території збивати дрони чи ракети, які запускає Росія. Також ЄС мав би робити жорсткіші заяви у відповідь на подібні дії Кремля.

І у США зараз, наголосив радник голови ОП, у цьому питанні доволі хороша позиція.

Сполучені Штати достатньо чітко говорять: щоб закінчити війну, треба примусити Росію. Ми готові до санкцій, але до синхронізованих,

– заявив Подоляк.

Водночас, додав він, США акцентують на тому, що Росія атакує Східну Європу, тобто насамперед це питання європейської безпеки. З огляду на це, Європа має вкладатися трохи більше, ніж США.

Як Трамп та ЄС бачать тиск на Росію?