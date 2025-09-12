Під час традиційного ефіру на радіо Kossut прем'єр Угорщини підкреслив, що, мовляв, він солідарний із поляками, і вважає неприйнятним вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, передає 24 Канал із посиланням на 24.hu.

Дивіться також Це треба пояснити Трампу: як Путіну вдається маніпулювати президентом США

Як Орбан пояснив появу російських дронів у Польщі?

За словами політика, атака 10 вересня – це "наочний приклад того, в яких небезпечних умовах ми живемо щодня".

Він додав, що війна безпосередньо загрожує і Польщі, і Угорщині. Водночас Орбан зауважив, що Угорщина не бере участь у війні і "тримає дистанцію", а поляки – "глибоко втягнуті" у неї.

Раніше угорський прем'єр вже роздратував своєю реакцію на дрони у Польщі очільника польського МЗС Радослава Сікорського. Віктор Орбан тоді наголосив, що, мовляв, інцидент із безпілотниками свідчить про те, що Угорщина провадить "розумну" політику в контексті війни Росії проти України. У відповідь Сікорський заявив, що Орбан не правий. Він закликав Будапешт припинити займати нейтральну позицію, підтримати санкції проти Росії та скасувати вето на вступ України до ЄС.

Що відомо про атаку Росії на Польщу?