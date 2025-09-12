Професор Південного університету Чарлстона Дерін Гердес розповів 24 Каналу, що є річ, яка може зупинити маніпуляції Путіна щодо Трампа.

Як зупинити маніпуляції Путіним Трампа?

Гердес зазначив, що єдиний шлях донести інформації про маніпуляції Путіна до Трампа – це якщо достатня кількість республіканців, членів його партії скаже йому, що його історична спадщина – це спричинення Третьої світової війни. Якщо він не почує це, якщо не усвідомить це по-справжньому, то незрозуміло, як його відокремити від уявної дружби з Путіним, яку він так цінує.

Я не знаю, що змусить його це зробити. Я не бачу цього зараз,

– зауважив професор Південного університету Чарлстона.

Він продовжив, що Путін готує ґрунт для своїх маніпуляцій. Мовляв, подивіться, що відбувається на полі бою. Трамп хоче підтримати переможця, й поки він вважає, що переможець – це Росія, він продовжує йти цим шляхом. Така інформація проникає до його радників, й Трамп чує це від них, мовляв подивіться, що роблять росіяни.

"Тому коли Зеленський зустрівся з Трампом і показав, що росіяни змогли зробити за 1000 днів – захопити приблизно 1% території України, при цьому маючи 1 мільйон утрат, це було блискуче. Це пробило інформаційну стіну", – наголосив Гердес.

За його словами, Трамп, на жаль, слухає того, з ким говорив останнім.

Чи справді Трамп може спричинити Третю світову війну?

Як зазначив Гердес, Польща та країни Балтії готуються до чогось великого з боку Росії. Вони очікують продовження агресії. Не помітно жодних ознак, що Росія хоче зупинитись. Європейці переозброюються, навіть дозволяють собі боргові зобов'язання в межах Євросоюзу. Ці сигнали свідчать про те, що щось дійсно може спалахнути.

Я не знаю, чи буде це обмежений конфлікт, чи як він триватиме. Те, як ми діємо зараз, визначатиме як усе буде далі. Якщо ми продовжимо шлях часткового умиротворення, то ймовірність великої війни зросте. Якщо ми нарешті почнемо діяти рішуче, що слід було зробити раніше, шанси зменшаться,

– підкреслив професор Південного університету Чарлстона.

Він додав, що Росія робила схоже з Фінляндією. Це не нове. Це той самий сценарій. Росія вважає, що її історичні землі, як вона їх визначає, перебувають під загрозою. Вони хочуть повернення радянської окупації, як це було в 1940-х роках. Тому сусіди Росії готуються.

