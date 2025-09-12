Профессор Южного университета Чарлстона Дэрин Гердес рассказал 24 Каналу, что есть вещь, которая может остановить манипуляции Путина в отношении Трампа.

Как остановить манипуляции Путиным Трампа?

Гердес отметил, что единственный путь донести информации о манипуляциях Путина до Трампа – это если достаточное количество республиканцев, членов его партии скажет ему, что его историческое наследие – это причинение Третьей мировой войны. Если он не услышит это, если не осознает это по-настоящему, то непонятно, как его отделить от мнимой дружбы с Путиным, которую он так ценит.

Я не знаю, что заставит его это сделать. Я не вижу этого сейчас,

– заметил профессор Южного университета Чарлстона.

Он продолжил, что Путин готовит почву для своих манипуляций. Мол, посмотрите, что происходит на поле боя. Трамп хочет поддержать победителя, и пока он считает, что победитель – это Россия, он продолжает идти по этому пути. Такая информация проникает к его советникам, и Трамп слышит это от них, мол посмотрите, что делают русские.

"Поэтому когда Зеленский встретился с Трампом и показал, что россияне смогли сделать за 1000 дней – захватить примерно 1% территории Украины, при этом имея 1 миллион потерь, это было блестяще. Это пробило информационную стену", – подчеркнул Гердес.

По его словам, Трамп, к сожалению, слушает того, с кем говорил последним.

Действительно ли Трамп может вызвать Третью мировую войну?

Как отметил Гердес, Польша и страны Балтии готовятся к чему-то большому со стороны России. Они ожидают продолжения агрессии. Не заметно никаких признаков, что Россия хочет остановиться. Европейцы перевооружаются, даже позволяют себе долговые обязательства в пределах Евросоюза. Эти сигналы свидетельствуют о том, что что-то действительно может вспыхнуть.

Я не знаю, будет ли это ограниченный конфликт, или как он будет продолжаться. То, как мы действуем сейчас, будет определять как все будет дальше. Если мы продолжим путь частичного умиротворения, то вероятность большой войны возрастет. Если мы наконец начнем действовать решительно, что следовало сделать раньше, шансы уменьшатся,

– подчеркнул профессор Южного университета Чарлстона.

Он добавил, что Россия делала похожее с Финляндией. Это не новое. Это тот же сценарий. Россия считает, что ее исторические земли, как она их определяет, находятся под угрозой. Они хотят возвращения советской оккупации, как это было в 1940-х годах. Поэтому соседи России готовятся.

