Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для канала ABC News.

Смотрите также Трамп был на грани срыва переговоров на Аляске, когда услышал требования Путина, – Axios

Для чего Путину встреча на Аляске?

Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что Украины не было на встрече на Аляске. По мнению президента, Трамп дал Путину то, что тот хотел.

Знаете, он очень хотел встретиться с президентом Трампом, с президентом Соединенных Штатов... И я думаю, что Путин это получил. И это жаль,

– указал он.

Зеленский отметил, что Владимиру Путину важно было всем показать кадры, на которых он встречается с президентом США.

"Путин не хочет встречаться со мной, но он очень хочет встретиться с президентом Соединенных Штатов, чтобы показать всем видео и изображения, что он там", – объяснил украинский лидер.

Относительно встречи лидеров Украины и России, то, по мнению Владимира Зеленского, Путин делает все, чтобы ее отложить. Украинский лидер не исключает встречу с диктатором, однако отметил, что она должна состояться не на территории России.

На какой стадии встреча Зеленского с Путиным?