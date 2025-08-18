Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios. Эту информацию изданию предоставили осведомленные собеседники.

Почему Трамп был готов остановить встречу с Путиным на Аляске?

На Аляске Владимир Путин выдвинул максималистские требования Дональду Трампу по 5 украинским областям. Среди них была и Донецкая, где Россия сейчас контролирует примерно 75% территории.

Российский диктатор требовал, что хочет получить контроль над всем регионом – и в какой-то момент казался настолько непреклонным в своем требовании, что Трамп был готов уйти с этой встречи.

Если дело в Донецке, и если нет никаких уступок, нам не следует это затягивать,

– процитировал слова Трампа к Путину один из собеседников издания.

Позже, по словам источника, Путин якобы отказался от требования об аннексии всей Донецкой области у Украины.

В материале также говорится, что оценки американской разведки относительно силы России различаются. Один из источников утверждает, что Путин может якобы захватить всю Донецкую область до октября, другой собеседник прогнозирует гораздо более сложную борьбу, которая не даст стране-агрессору выдающихся результатов.

Что известно о требованиях России по выходу ВСУ из Донецкой области?