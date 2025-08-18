Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios. Эту информацию изданию предоставили осведомленные собеседники.
К теме Трамп будет снова ломать и давить: к чему готовится Зеленский и повторится ли скандал в США
Почему Трамп был готов остановить встречу с Путиным на Аляске?
На Аляске Владимир Путин выдвинул максималистские требования Дональду Трампу по 5 украинским областям. Среди них была и Донецкая, где Россия сейчас контролирует примерно 75% территории.
Российский диктатор требовал, что хочет получить контроль над всем регионом – и в какой-то момент казался настолько непреклонным в своем требовании, что Трамп был готов уйти с этой встречи.
Если дело в Донецке, и если нет никаких уступок, нам не следует это затягивать,
– процитировал слова Трампа к Путину один из собеседников издания.
Позже, по словам источника, Путин якобы отказался от требования об аннексии всей Донецкой области у Украины.
В материале также говорится, что оценки американской разведки относительно силы России различаются. Один из источников утверждает, что Путин может якобы захватить всю Донецкую область до октября, другой собеседник прогнозирует гораздо более сложную борьбу, которая не даст стране-агрессору выдающихся результатов.
Что известно о требованиях России по выходу ВСУ из Донецкой области?
Российские власти неоднократно заявляли в требованиях о мире в Украине, что хотят, чтобы ВСУ вышли с территории Донецкой области. В то же время Axios писало, что в ответ на это Москва якобы заморозит фронт в Херсонской и Запорожской областях.
Украинская сторона этот ультиматум Путина отвергла. Издание Reuters отмечало, что Владимир Зеленский отказался от предложения заморозить часть линии фронта в обмен на отказ от Донбасса.
Позже государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна решать вопросы относительно своих территорий без вмешательства, поскольку это ее земля. Дипломат отметил, что Америка не будет давить на Киев в этом вопросе.
Стоит отметить, что сейчас украинские военные ликвидируют российский выступ, который образовался в районе Доброполье в Донецкой области. Недавно наши десантники освободили села Золотой Колодец и Петровка.
Владимир Зеленский также отмечал, что Россия до сих пор не имеет успехов на Донецкой области, ведь за 12 лет выйти не смогла ее полностью захватить. В то же время, как напомнил президент, Конституция Украины делает невозможным сдачу территорий и торговлю землей.