Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Axios. Цю інформацію виданню надали обізнані співрозмовники.
До теми Трамп буде знову ламати й тиснути: до чого готується Зеленський та чи повториться скандал у США
Чому Трамп був готовий зупинити зустріч з Путіним на Алясці?
На Алясці Володимир Путін висунув максималістські вимоги Дональду Трампу щодо 5 українських областей. Серед них була і Донецька, де Росія наразі контролює приблизно 75% території.
Російський диктатор вимагав, що хоче отримати контроль над усім регіоном – і в якийсь момент здавався настільки непохитним у своїй вимозі, що Трамп був готовий піти з цієї зустрічі.
Якщо справа в Донецьку, і якщо немає жодних поступок, нам не слід це затягувати,
– процитував слова Трампа до Путіна один зі співрозмовників видання.
Пізніше, за словами джерела, Путін нібито відмовився від вимоги щодо анексії всієї Донецької області в України.
У матеріалі також ідеться, що оцінки американської розвідки щодо сили Росії різняться. Одне з джерел стверджує, що Путін може нібито захопити всю Донецьку область до жовтня, інший співрозмовник прогнозує набагато складнішу боротьбу, яка не дасть країні-агресорці визначних результатів.
Що відомо про вимоги Росії щодо виходу ЗСУ з Донецької області?
Російська влада неодноразово заявляла у вимогах щодо миру в Україні, що хоче, аби ЗСУ вийшли з території Донецької області. Водночас Axios писало, що у відповідь на це Москва нібито заморозить фронт у Херсонській та Запорізькій областях.
Українська сторона цей ультиматум Путіна відкинула. Видання Reuters зазначало, що Володимир Зеленський відмовився від пропозиції заморозити частину лінії фронту в обмін на відмову від Донбасу.
Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна повинна розв'язувати питання щодо своїх територій без втручання, оскільки це її земля. Дипломат зазначив, що Америка не буде тиснути на Київ у цьому питанні.
Варто наголосити, що наразі українські військові ліквідовують російський виступ, який утворився у районі Добропілля у Донецькій області. Нещодавно наші десантники звільнили села Золотий Колодязь та Петрівка.
Володимир Зеленський також наголошував, що Росія досі не має успіхів на Донецькій області, адже за 12 років вийти не змогла її повністю захопити. Водночас, як нагадав президент, Конституція України унеможливлює здачу територій і торгівлю землею.