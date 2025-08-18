Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Axios. Цю інформацію виданню надали обізнані співрозмовники.

Чому Трамп був готовий зупинити зустріч з Путіним на Алясці?

На Алясці Володимир Путін висунув максималістські вимоги Дональду Трампу щодо 5 українських областей. Серед них була і Донецька, де Росія наразі контролює приблизно 75% території.

Російський диктатор вимагав, що хоче отримати контроль над усім регіоном – і в якийсь момент здавався настільки непохитним у своїй вимозі, що Трамп був готовий піти з цієї зустрічі.

Якщо справа в Донецьку, і якщо немає жодних поступок, нам не слід це затягувати,

– процитував слова Трампа до Путіна один зі співрозмовників видання.

Пізніше, за словами джерела, Путін нібито відмовився від вимоги щодо анексії всієї Донецької області в України.

У матеріалі також ідеться, що оцінки американської розвідки щодо сили Росії різняться. Одне з джерел стверджує, що Путін може нібито захопити всю Донецьку область до жовтня, інший співрозмовник прогнозує набагато складнішу боротьбу, яка не дасть країні-агресорці визначних результатів.

