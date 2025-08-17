Президент України запевнив, що всі ми хочемо досягти припинення вогню. Однак, Володимир Путін поки не готовий відмовитися від своєї агресивної політики, передає 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Дивіться також Путін має дуже багато вимог, треба час, – Зеленський про необхідність припинення вогню

Україна хоче справжніх переговорів

Очільник Кремля висуває дуже багато умов, але не можна погодитися на них під тиском зброї. Спершу потрібно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Український лідер наголосив, що Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити.

Нам потрібні реальні переговори. Це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз,

— заявив Зеленський.

За його словами, контактна лінія – найкраща для розмов. Таку думку підтримують європейці. Ба більше, Росія досі не має успіхів у Донецькі області. За 12 років Росія не змогла її захопити. Конституція України унеможливлює здачу територій і торгівлю землею.

Крім цього, Президент України наголосив, що будь-які територіальні питання можна вирішувати тільки за участі трьох сторін. Мовиться про Україну, Росію та США. Поки країна-агресорка до цього не готова.