Президент Украины заверил, что все мы хотим достичь прекращения огня. Однако, Владимир Путин пока не готов отказаться от своей агрессивной политики, передает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Украина хочет настоящих переговоров

Глава Кремля выдвигает очень много условий, но нельзя согласиться на них под давлением оружия. Сначала нужно прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Украинский лидер подчеркнул, что Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать.

Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где находится линия фронта сейчас,

- заявил Зеленский.

По его словам, контактная линия – лучшая для разговоров. Такое мнение поддерживают европейцы. Более того, Россия до сих пор не имеет успехов в Донецкой области. За 12 лет Россия не смогла ее захватить. Конституция Украины делает невозможным сдачу территорий и торговлю землей.