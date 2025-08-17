Такое обсуждение возможно во время трехсторонней встречи "Украина – США – Россия". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Урсулы фон дер Ляйен.
Зеленский заявил, что вопрос о территориях является одним из важнейших. Поэтому, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России.
