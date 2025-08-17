Таке обговорення можливе під час тристоронньої зустрічі "Україна – США – Росія". Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського та Урсули фон дер Ляєн.

Як має відбуватись обговорення територіального питання?

Володимир Зеленський заявив, що Росії не вдалось окупувати усю Донецьку область за 12 років війни. А Конституція України унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею.

За словами президента України, наразі Росія не показує, що тристороння зустріч відбудеться. У разі, якщо ворог відмовиться – потрібні нові санкції.

Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно має обговорюватись лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі,

– додав гарант України.

Зеленський наполягає на негайному припиненні вогню та швидкою роботою над фінальною угодою.

До слова, глава України наголосив, що Росія висуває надмірну кількість умов для припинення вогню. Проте наша країна навіть не знає всіх цих вимог.