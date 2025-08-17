По его мнению, Россия ставит слишком много условий для прекращения огня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Что заявил Зеленский о требованиях Путина?

Владимир Зеленский заявил журналистам, что прежде всего необходимо прекратить убийства людей. Он констатировал, что Владимир Путин имеет очень много требований, однако Украина не ознакомлена с ними всеми.

Если их реально так много, как мы об этом слышали, тогда займет много времени, чтобы пройтись по всем им, и невозможно сделать это под давлением оружия. Итак, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением,

– заявил он.

По его словам, об этом будут говорить во время переговоров в Вашингтоне, которые состоятся с участием Дональда Трампа и европейских лидеров 18 августа. Президент подчеркнул, что Путин не хочет прекращать убийства.