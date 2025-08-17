Зеленский дает совместную пресс-конференцию с Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины.
Смотрите также Лучшая линия для разговоров: Зеленский сказал, где должны начаться переговоры
Каких гарантий безопасности ожидает Зеленский для Украины?
Зеленский отметил, что пока не знаком с путинским видением гарантий безопасности для Украины и выслушает их от Трампа.
Он видит надежной гарантией безопасности для Украины ее сильную армию. Это может обеспечить только сама Украина, но вооружать ее могут как внутренние производители, так и европейские и американские предприятия. В США в частности есть возможность продавать некоторые дефицитные виды вооружения. Он считает, что только Европа способна предоставить финансово помощь в этом вопросе.
Пока Зеленский не знает ответа, может ли Украина рассчитывать на миротворцев, закрытое небо или полное обеспечение потребностей сил ПВО современными системами.
Мне кажется это (готовность Путина говорить о гарантиях, – 24 Канал) – сигнал российской стороны, что они не будут нас дальше оккупировать. Но, если честно, это пока слова,
– говорит Зеленский.
Он добавил, что готов поговорить об этом в рамках трехсторонней встречи и продуктивно настроен на завтрашний разговор с президентом США Дональдом Трампом.