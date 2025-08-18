Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

Что известно об освобождении Золотого Колодца и Петровки в Донецкой области

В ДШВ указали, что россияне понесли значительные потери в живой силе во время боев, также потеряли вооружение и военную технику.

Важно, что часть оккупантов взяли в плен и передали в обменный фонд.

Военными частями ДШВ ВС Украины освобождены населенные пункты Золотой Колодец и Петровка Донецкой области,

– написали в ДШВ.

Подробности обещают привести позже. Пока же известно, что подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины провели успешные штурмовые действия.

Результатом стало то, что Золотой Колодец и Петровка были полностью очищены от российских оккупантов.