Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для каналу ABC News.

Для чого Путіну зустріч на Алясці?

Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що України не було на зустрічі на Алясці. На думку президента, Трамп дав Путіну те, що той хотів.

Знаєте, він дуже хотів зустрітися із президентом Трампом, із президентом Сполучених Штатів... І я думаю, що Путін це отримав. І це шкода,

– вказав він.

Зеленський зауважив, що Володимиру Путіну важливо було всім показати кадри, на яких він зустрічається із президентом США.

"Путін не хоче зустрічатися зі мною, але він дуже хоче зустрітися з президентом Сполучених Штатів, щоб показати всім відео та зображення, що він там", – пояснив український лідер.

Стосовно зустрічі лідерів України та Росії, то, на думку Володимира Зеленського, Путін робить все, аби її відкласти. Український лідер не виключає зустріч з диктатором, однак наголосив, що вона має відбутися не на території Росії.

На якій стадії зустріч Зеленського з Путіним?