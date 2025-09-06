В радиоэфире "Субботние диалоги" на Словацком радио Роберт Фицо отметил, что якобы глава Кремля заинтересован в переговорах с украинским лидером, передает 24 Канал со ссылкой на Teraz.
Что сказал Фицо об отношении Путина к встрече с Зеленским?
При этом российский диктатор готов к встрече с Зеленским "в другом месте", а не обязательно в Москве.
По словам премьера Словакии, Зеленский тоже намекнул ему, что готов встретиться с Путиным.
Роберт Фицо отметил, что ни граждане Украины, ни граждане России вряд ли одобрительно восприняли бы встречу их президентов. Однако оба политика, по мнению премьера, понимают, что нужно встречаться и вести переговоры. "Потому что если не будет переговоров – война будет продолжаться", – добавил Фицо.
В своем выступлении словацкий премьер повторил тезисы российской пропаганды о якобы притеснениях русскоязычного населения на востоке Украины, объясняя сложность военного конфликта.
Что известно о потенциальной встрече Путина и Зеленского?
- Дональд Трамп стремится посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. В Белом доме заявляли, что российский диктатор якобы во время телефонного разговора с президентом США 18 августа пообещал встретиться с Зеленским. Позже в Кремле отметили, что никаких обещаний не было.
- Украинский лидер в свою очередь выразил открытость к переговорам с главой Кремля. У Путина тем временем говорили, что встреча на уровне лидеров должна быть хорошо подготовлена.
- 3 сентября во время визита в Китай Владимир Путин подчеркнул, что он, мол, никогда не отвергал возможности встречи с Зеленским, но не видит в ней смысла. Диктатор добавил, что если украинский лидер хочет встретиться, то пусть приезжает в Москву.
- Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина. Политик отметил, что "приглашение в Москву" является попыткой диктатора избежать реальных переговоров. Позже президент Украины пригласил Путина встретиться в Киеве.
- Дмитрий Песков объяснил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции, а для разговора, и отметил, что в украинском урегулировании виден "свет в конце тоннеля", но сроки завершения войны неизвестны.