По итогам встречи с Зеленским Роберт Фицо в программе STVR "Субботние диалоги" признался что достаточно пессимистично настроен относительно быстрого завершения войны в Украине, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский назвал условие, при котором Украина будет поставлять Словакии нефть и газ

Готова ли Словакия участвовать в гарантиях безопасности для Украины?

По словам словацкого премьера, переговоры между Путиным и Зеленским нужны, чтобы остановить войну. Ни российский, ни украинский лидеры не желают встречаться друг с другом, но "чувствуют, что придется".

Фицо добавил, что Дональд Трамп является лучшим кандидатом на роль посредника между Украиной и Россией в мирных переговорах.

Также, по мнению словацкого политика, решительный отказ Украине во вступлении в НАТО является первым условием для завершения войны. Роберт Фицо считает, что в этом вопросе Россию обманули. Он добавил, что те, кто говорит о возможном вступлении Украины в НАТО, тоже вводят ее в заблуждение.

Все, кто говорил Зеленскому, что Украину возьмут в НАТО – врали ему,

– заявил премьер Словакии.

Роберт Фицо подчеркнул, что его страна хочет присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Но отправлять военных не будет. Это он сказал на встрече с Зеленским.

Словацкая Республика не будет размещать никаких военных на территории Украины. Но мы можем помочь логистически – например, с использованием транспортных маршрутов,

– подытожил Фицо.

Что известно о встрече Роберта Фицо и Владимира Зеленского?