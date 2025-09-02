Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Сначала политики имели открытую часть переговоров, а позже общались с глазу на глаз.

Что Путин предложил Фицо?

На встрече с Фицо в Китае российский президент предложил, как заставить Киев перестать бить по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.

По словам Путина, пытаясь навредить России, Украина якобы вредит и партнерам страны-агрессора.

Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им (украинцам – 24 Канал) поставки газа по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то границы их поведения в области нарушения чужих интересов,

– сказал диктатор.

Напомним, кроме переговоров с главой Кремля, премьер-министр Словакии в течение недели 1 – 7 сентября планирует также встречу с Владимиром Зеленским. На ней он пообещал поднять вопрос об украинских ударах по российской энергетике.

