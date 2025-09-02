По словам Путина, Москва долго "терпела". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Какое заявление сделал Путин об атаках на украинскую энергетику?
Кремлевский глава Владимир Путин заявил, что якобы "Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, а потом начала серьезно отвечать".
Впрочем, это именно Россия выбрала энергетику как цель для ударов в 2022 году.
Россияне разведывают объекты энергетики в Украине: что известно
- Российские войска активно разведывают украинские энергетические объекты, в частности их состояние защиты.
- Враг уделяет внимание не только самим энергообъектам, но и уровню их защиты.
- Такие выводы эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов сделал после анализа маршрутов вражеских разведывательных беспилотников, а также на основании сообщений от очевидцев. При этом речь идет не только о территориях, расположенных непосредственно возле фронта.