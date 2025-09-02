По словам Путина, Москва долго "терпела". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Какое заявление сделал Путин об атаках на украинскую энергетику?

Кремлевский глава Владимир Путин заявил, что якобы "Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, а потом начала серьезно отвечать".

Впрочем, это именно Россия выбрала энергетику как цель для ударов в 2022 году.

