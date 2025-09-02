За словами Путіна, Москва довго "терпіла". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Яку заяву зробив Путін про атаки на українську енергетику?
Кремлівський очільник Владімір Путін заявив, що нібито "Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала серйозно відповідати".
Утім, це саме Росія обрала енергетику як ціль для ударів у 2022 році.
Росіяни розвідують об'єкти енергетики в Україні: що відомо
- Російські війська активно розвідують українські енергетичні об’єкти, зокрема їхній стан захисту.
- Ворог приділяє увагу не лише самим енергооб’єктам, а й рівню їхнього захисту.
- Такі висновки експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов зробив після аналізу маршрутів ворожих розвідувальних безпілотників, а також на підставі повідомлень від очевидців. При цьому мова йде не лише про території, розташовані безпосередньо біля фронту.