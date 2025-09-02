Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Спершу політики мали відкриту частину переговорів, а пізніше спілкувалися віч-на-віч.
Що Путін запропонував Фіцо?
На зустрічі з Фіцо в Китаї російський президент запропонував, як змусити Київ перестати бити по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.
За словами Путіна, намагаючись нашкодити Росії, Україна нібито шкодить і партнерам країни-агресорки.
Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм (українцям – 24 Канал) постачання газу за реверсом, закрийте їм постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в площині порушення чужих інтересів,
– сказав диктатор.
Нагадаємо, окрім переговорів з очільником Кремля, прем'єр-міністр Словаччини протягом тижня 1 – 7 вересня планує також зустріч з Володимиром Зеленським. На ній він пообіцяв порушити питання про українські удари по російській енергетиці.
Зустріч Путіна і Фіцо: головне про подію
- Прем'єр Словаччини припустив, що його розкритикують за зустріч із Путіним. Але Фіцо готовий використати її для "передачі послання" від Росії до ЄС.
- Путін заявив, що Москва "довго терпіла" й не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала це серйозно робити у відповідь на удари по НПЗ.
- Фіцо наголосив, що Україна не зможе стати членом НАТО, але її приєднання до ЄС Словаччина підтримає.