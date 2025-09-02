Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Спершу політики мали відкриту частину переговорів, а пізніше спілкувалися віч-на-віч.

Дивіться також Механізм корумпування: Безсмертний розкрив, як Орбан і Фіцо використовують нафтопровід "Дружба"

Що Путін запропонував Фіцо?

На зустрічі з Фіцо в Китаї російський президент запропонував, як змусити Київ перестати бити по енергетичній інфраструктурі, що веде на Захід.

За словами Путіна, намагаючись нашкодити Росії, Україна нібито шкодить і партнерам країни-агресорки.

Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм (українцям – 24 Канал) постачання газу за реверсом, закрийте їм постачання електроенергії, і вони відразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки в площині порушення чужих інтересів,

– сказав диктатор.

Нагадаємо, окрім переговорів з очільником Кремля, прем'єр-міністр Словаччини протягом тижня 1 – 7 вересня планує також зустріч з Володимиром Зеленським. На ній він пообіцяв порушити питання про українські удари по російській енергетиці.

Зустріч Путіна і Фіцо: головне про подію