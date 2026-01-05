Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу розповів про одну таку атаку, яка, за його словами, здивувала навіть досвідчених бійців. Також він пояснив, чому в окремі дні окупанти рухаються менш активно і що це може означати.
Чому росіяни швидко втрачають техніку?
Отченаш розповів, що на окремих відтинках фронту окупанти відчутно втратили частину технічних можливостей. За його словами, це пов'язано з тим, що за останні місяці українські підрозділи знищили багато їхньої техніки, а нової на цій ділянці не вистачає. Він навів приклад одного штурму, який, за його словами, завершився для росіян провалом буквально за лічені хвилини.
Була одна штурмова дія, де противник за 5 хвилин втратив п'ять одиниць техніки. І ми дуже сміялися,
– сказав Отченаш.
Він пояснив, що після таких втрат у смузі оборони четвертої бригади оперативного призначення НГУ у ворога залишаються проблеми з технікою.
За його словами, це наслідок того, що її масово втрачали і її системно знищували протягом кількох місяців. Також Отченаш звернув увагу, що у святкові дні окупанти пересуваються менш активно, ніж раніше.
Є два варіанти. Перший варіант, вони готуються до якихось наступних штурмових дій. Другий варіант – це те, що вони все ж таки понесли дуже великі втрати,
– зазначив військовий.
За його словами, з липня 2025 року в смузі оборони четвертої бригади оперативного призначення ці втрати могли перевищити 3 тисячі людей убитими та пораненими. Він додав, що навіть за короткий період це рівень втрат, який можна порівнювати з цілою бригадою. Такі дані, за його словами, усередині Росії не афішують, бо командуванню байдуже до втрат, а суспільству про це не говорять.
