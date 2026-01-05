Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал об одной такой атаке, которая, по его словам, удивила даже опытных бойцов. Также он объяснил, почему в отдельные дни оккупанты двигаются менее активно и что это может означать.

Почему россияне быстро теряют технику?

Отченаш рассказал, что на отдельных отрезках фронта оккупанты ощутимо потеряли часть технических возможностей. По его словам, это связано с тем, что за последние месяцы украинские подразделения уничтожили много их техники, а новой на этом участке не хватает. Он привел пример одного штурма, который, по его словам, завершился для россиян провалом буквально за считанные минуты.

Было одно штурмовое действие, где противник за 5 минут потерял пять единиц техники. И мы очень смеялись,

– сказал Отченаш.

Он пояснил, что после таких потерь в полосе обороны четвертой бригады оперативного назначения НГУ у врага остаются проблемы с техникой.

Важно! Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. С его помощью удастся забирать раненых даже из тех мест, в которые нельзя попасть другим транспортом. Это спасет гораздо больше жизней наших военных. Приобщиться к сбору можно по ссылке!

По его словам, это следствие того, что ее массово теряли и ее системно уничтожали в течение нескольких месяцев. Также Отченаш обратил внимание, что в праздничные дни оккупанты передвигаются менее активно, чем раньше.

Есть два варианта. Первый вариант, они готовятся к каким-то следующим штурмовым действиям. Второй вариант – это то, что они все же понесли очень большие потери,

– отметил военный.

По его словам, с июля 2025 года в полосе обороны четвертой бригады оперативного назначения эти потери могли превысить 3 тысячи человек убитыми и ранеными. Он добавил, что даже за короткий период это уровень потерь, который можно сравнивать с целой бригадой. Такие данные, по его словам, внутри России не афишируют, потому что командованию безразлично к потерям, а обществу об этом не говорят.

