Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире 24 Канала рассказал об одной такой атаке, которая, по его словам, удивила даже опытных бойцов. Также он объяснил, почему в отдельные дни оккупанты двигаются менее активно и что это может означать.
Почему россияне быстро теряют технику?
Отченаш рассказал, что на отдельных отрезках фронта оккупанты ощутимо потеряли часть технических возможностей. По его словам, это связано с тем, что за последние месяцы украинские подразделения уничтожили много их техники, а новой на этом участке не хватает. Он привел пример одного штурма, который, по его словам, завершился для россиян провалом буквально за считанные минуты.
Было одно штурмовое действие, где противник за 5 минут потерял пять единиц техники. И мы очень смеялись,
– сказал Отченаш.
Он пояснил, что после таких потерь в полосе обороны четвертой бригады оперативного назначения НГУ у врага остаются проблемы с техникой.
Важно! Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации.
По его словам, это следствие того, что ее массово теряли и ее системно уничтожали в течение нескольких месяцев. Также Отченаш обратил внимание, что в праздничные дни оккупанты передвигаются менее активно, чем раньше.
Есть два варианта. Первый вариант, они готовятся к каким-то следующим штурмовым действиям. Второй вариант – это то, что они все же понесли очень большие потери,
– отметил военный.
По его словам, с июля 2025 года в полосе обороны четвертой бригады оперативного назначения эти потери могли превысить 3 тысячи человек убитыми и ранеными. Он добавил, что даже за короткий период это уровень потерь, который можно сравнивать с целой бригадой. Такие данные, по его словам, внутри России не афишируют, потому что командованию безразлично к потерям, а обществу об этом не говорят.
Что известно о мирных переговорах?
- Дональд Трамп заявил, что верит в возможность заключить мирное соглашение между Украиной и Россией и ожидает завершения боевых действий в недалеком будущем. Он также упомянул о больших потерях на фронте за последний месяц и отметил, что недоволен действиями Владимира Путина.
- Политолог Георгий Чижов сообщил, что Россия продолжает распространять фейковую версию об атаке украинских дронов на резиденцию Путина, несмотря на данные американских спецслужб об отсутствии такой атаки. По его словам, Кремль пытается фабриковать доказательства, а Дональд Трамп пока не реагирует на эту тему.
- Давид Арахамия и Руслан Стефанчук заявили, что в Украине рассматривают возможность одновременного проведения президентских выборов и референдума. Они отметили, что это возможно только в условиях прекращения огня, гарантий безопасности и соблюдения демократических процедур.