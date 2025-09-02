Перед зустріччю із Фіцо Путін провів переговори із Сі Цзіньпіном. Росія і Китай підписали меморандум про збільшення постачання газу, зокрема будівництво газопроводів "Сила Сибіру-2" і "Союз Сходу", передає 24 Канал.
Що наговорили Фіцо і Путін?
Путін порадив східноєвропейським країнам припинити постачання газу та нафти до України, щоб припинити українські атаки на енергетичну інфраструктуру. Очільник Кремля заявив про "готовність" співпрацювати зі США щодо окупованої ЗАЕС За словами російського диктатора, ці питання нібито "опосередковано вже обговорювалися". Пізніше він додав, що якщо "складуться сприятливі обставини", буцімто Росія, США та Україна "можуть утрьох співпрацювати на ЗАЕС". Путін наголосив, що консенсус щодо забезпечення гарантій безпеки України знайти можливо Диктатор заявив, що для Росії членство України в НАТО – неприйнятне. Водночас він не заперечує проти вступу нашої країни в ЄС. Путін цинічно заявив, що Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала серйозно відповідати. Також очільник Кремля похвалив Дональда Трампа. Він зауважив, що при ньому США Він висловив сподівання, що конструктивний діалог Москви та Вашингтона продовжиться. Російський диктатор заявив, що у нього "ніколи не було бажання на кого-небудь нападати". Путін наголосив, що не планує нападати на Європу. "Істерія на цю тему в Євросоюзі – це провокація або повна некомпетентність", – підкреслив диктатор. Фіцо наголосив, що Україна не зможе стати членом НАТО, але приєднання її до ЄС Словаччина підтримає. Прем'єр Словаччини припустив, що його розкритикують за зустріч із Путіним. Він заявив, що готовий використати її для передачі послання від Росії до Євросоюзу. Фіцо розповів Путіну, що матиме зустріч із Зеленським 5 вересня. На ній він порушить питання українських ударів по нафтопроводу "Дружба". Фіцо пожалівся Путіну на ЄС. ЄС схожа на жабу, що сидить на дні криниці, яка не бачить, що є нагорі, але світ зовсім інший, Путін відверто похвалив Роберта Фіцо за його зовнішню політику.
США почали чути Росію. Мовляв, саміт на Алясці це показав.
– сказав словацький прем'єр.
