Глава російського МЗС, вочевидь, не витримав нісенітниці, які виголошував його кремлівський начальник. Він явно занудьгував, дозволивши собі поринути у дрімоту, передає 24 Канал.

Як Лавров засинав під брехню Путіна?

У мережі активно поширюється момент із зустрічі Путіна і Сі, де Лавров спить, а потім раптово прокидається. Чиновник розплющує очі на словах диктатора про "традиційні цінності". Воєнний злочинець скаржиться, що ті "відійшли на другий план з міжнародної повістки" і "настав час їх повернути". Опісля Лавров знову заплющує очі. На кадрах видно, як він змагається із собою, аби не заснути.

Путінське буркотіння приспало Лаврова: дивіться відео

Зауважимо, що курйозні ситуації із Сергієм Лавровим трапляються не вперше. Не вперше він ганьбиться і саме під час виступів диктатора. Так, восени 2024 року на саміті БРІКС у Казані російський міністр повівся некультурно прямо за спиною у Путіна. Поки очільник Кремля щось "важливе" говорив, Лавров колупався у носі і уважно розглядав "скарби", які йому пощастило витягти з носа.

Вірусним стало ще одне відео за участі Лаврова. Інцидент теж стався на саміті БРІКС. Під зустрічі російської і турецької делегацій невідомий, ймовірно, делегат однієї з африканських країн, проходить між президентом Росії Володимиром Путіним та Лавровим, та наступає міністру на ноги.

Лавров відреагував лайкою, а помічник Путіна Юрій Ушаков з цього посміявся.

Що відомо про візит Путіна до Китаю?