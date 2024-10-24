Кілька днів, поки проходив саміт, Путін тріумфував. Адже у нього, воєнного злочинця, у гостях було одразу 36 світових лідерів, а також генсек ООН Антоніу Гутерреш.

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Зіпсував Путіну картинку

Очільник Кремля мав усі шанси сподіватися, що зміг домогтися ідеальної картинки, яка б показала росіянам і Заходу, що він зовсім не "персона нон грата" у світі.

Плани Путіна виглядати у кадрі бездоганно зіпсував його підопічний, міністр закордонних справ Сергій Лавров.

У той час, як диктатор виступав перед міжнародними лідерами, намагаючись надати серйозності і значущості своїм словам, у нього за спиною Лавров колупався у носі. Вочевидь, на якусь мить міністр забував, де він перебуває, і уважно розглядав "скарби", які йому пощастило витягти з носа.

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До слова, це був не один ганебний інцидент за участі Лаврова. Російські телеграм-канали поширили відео, на якому, ймовірно, делегат однієї з африканських країн проходить між Путіним та Лавровим, та наступає міністру на ноги. Лавров на це відповів лайкою, пробурмотівши: "Пі**рас, б*ять".