У Казані (столиці російської колонії Татарстан) проходить саміт БРІКС. Держава-агресорка всіма силами намагається видати цей факт не за те, чим воно є насправді. У підсумку Росія отримала красиву картинку, натомість стратегічних рішень ухвалено не було. Викриття "потьомкінських селищ" – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Саміт БРІКС у Казані: що відомо та який інтерес у Китаю та Росії

Початково БРІКС задумувався як переговорний майданчик для економік, що стрімко зростають, тобто разом тягнуться до так званого "першого світу". Саме з такою ідеєю виступили 15 років тому держави-засновниці організації – Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка.

Щоправда, щирими у цих бажаннях були не всі. Нині очевидно, що стараннями Китаю та Росії БРІКС хочуть перетворити на знаряддя геополітики й на таке собі осердя так званого "Глобального півдня".

Зверніть увагу! Учасниками 16-го Саміту БРІКС у Казані стали 36 світових лідерів, а також генеральний секретар ООН пан Гутерреш.



Нині БРІКС – це Єгипет, Ефіопія, Іран, ОАЕ, Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка. Проте декларованою метою є розширення цього об'єднання. Але метою лише Росії та Китаю, натомість Індія проти збільшення кількості членів Альянсу та лобіює схему запровадження особливої категорії країн-партнерів БРІКС, які не матимуть права голосу. Союзниками Індії в цьому питанні виступають ПАР та Бразилія.

Китай побачив у БРІКС інструмент по досягненню своєї стратегічної мети – глобального лідерства. Натомість у Росії все простіше – за допомогою БРІКС Москва шукає легітимності та підтримки. Для цього Росія робить все, щоб протиставити БРІКС Заходу чи навіть зіштовхнути та ввести в клінч.

Варто визнати, що частково ця стратегія спрацювала – завдяки БРІКС та іншим подібним майданчикам, таким як ШОС, Росії вдалося уникнути світової ізоляції, куди вона потрапила через війну проти України, а також послабити ефект міжнародних санкцій. Значну роль в цьому відіграв політичний патрон Росії – комуністичний Китай.

Тамтешній лідер Сі Цзіньпін на правах "старшого брата" зробив дуже багато, щоб Путін не відчував себе вигнанцем та міг говорити, нібито Росію підтримує більшість населення планети, натомість вороги росіян – насправді в меншості. Це, звісно ж, брехня, довести яку можна, наприклад, статистикою голосувань за антиросійські та проукраїнські резолюції в ООН. Проте російська пропаганда навіть голоси тих, хто утримався, подає як голоси за себе.

Світ зазнає глибоких змін, і міжнародна ситуація хаотична. Але я твердо вірю, що дружба між Китаєм і Росією триватиме протягом поколінь, і відповідальність великих країн перед своїми народами не зміниться,

– Сі Цзіньпін обіцяє в Казані Путіну вічну дружбу.



Сі та Путін під час саміту БРІКС у Казані / Фото росЗМІ

Чому генсек ООН Гутерреш приїхав до Путіна на саміт БРІКС

Саміт БРІКС у Казані мав стати тріумфом Путіна та черговим підтвердженням, що ніякої ізоляції Росії немає, а навпаки всі тільки й мріють, щоб потиснути російському диктатору руку. Над відповідною картинкою Росія та Китай активно працювали цілий рік, намагаючись всіма правдами й неправдами затягнути до БРІКС якомога більше країн.

А вишенькою на торті (точніше – на караваї, бо зустрічали хлібом-сіллю, не виключено, що краденими в Україні) стало прибуття до Казані самого генсека ООН пана Антоніу Гутерреша, якому вочевидь мало, що його оголосили персоною нон грата в Ізраїлі, він хоче подібної екзекуції ще й від Києва.

Гутерреш у Казані: дивіться відео

Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН,

– МЗС України рішуче засуджує демарш генсека ООН.

Але якими б не були регалії Гутерреша, він у Казані відіграв роль масовки та короля без корони, натомість головними гостями Путіна були повноважні лідери.



Гутерреш, який ледь не став жертвою ракетного обстрілу росіян під час візиту до Києва, нині куштує путінський каравай / Фото росЗМІ

Як Сі та Путіну не вдалося переконати лідерів відмовитися від долара

Їхнє вербування відбувалося насамперед стараннями Пекіна. Втім, російська пропаганда кокетливо все змішала до купи й дуже пишалася, що до Казані летять нові обличчя з нових країн, яким просто життєво необхідно доєднатися до БРІКС, а значить – схвалити політику Росії.

У такий спосіб Москва та Пекін влаштували капкан, принцип дії якого полягав в тому, що Китай заманює, немов метеликів на вогонь, нові країни до БРІКС під галасливі обіцянки численних економічних бонусів та просто дарунків долі, ціною яких виявляється не лише політична підтримка, а фактичне приєднання до холодної війни на боці агресора.

Цікаво! Змова з метою повалення світової гегемонії долара, про яку волала російська пропаганда, багатьох потенційних членів налякала. Бо виявилось, що дружба з Росією та її патроном у нових реаліях означає ворожнечу з їх геополітичними противниками. І це вже було занадто, адже більшість країн цілком влаштовує нинішня система міжнародних валютних розрахунків.



Їм не треба вигадувати новий SWIFT під назвою ​​BRICS Bridge, бо вони ні на кого не нападали й не перебувають під міжнародними санкціями (на відміну від Росії та Ірану), або не готуються під них потрапити через спробу захоплення острова, який чомусь вважає своїм, хоч його автохтонне населення взагалі є представниками іншої раси (так, мова про Тайвань).

Розлого Країни БРІКС не підтримали ініціативу Путіна щодо коаліції проти долара

Хто з лідерів приїхав, а хто проігнорував саміт БРІКС

Не дивно, що в багатьох запрошених до Казані раптово з'явилися більш важливі справи, як, наприклад, у:

президента Сербії Александра Вучича (візит до США разом із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн).

Причина зайнятості доволі проста – з сербським лідером провели активну роботу ті самі представники "колективного Заходу", яким вдалося пояснити, що краще поборотися за вступ до ЄС і тихенько продавати снаряди для України, ніж опинитися в ізоляції через друга-агресора. Показово, що переконати Вучича намагалися як Китай, так і Путін особисто, але хитрий серб запропонував російському президенту лише дружбу по телефону.

У підсумку росіянам довелося задовольнитися присутністю президента Республіки Сербської (автономія в складі Боснії та Герцеговини) пана Додіка. Його візит став показовим у контексті того, чому Боснія та Герцеговина досі не стала членом ЄС.

Великий подарунок українцям зробив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Той цілий рік був дуже активний і просував мирний план Сі більше за самого Сі. Дійшло до того, що ідея фактичної капітуляції України (яким і є китайський "мирний план") в якусь мить перетворилась на китайсько-бразильську і саме в такому статусі обговорювалась на дискусійному майданчику ООН.

Та раптове падіння у ванній власної резиденції президента Лули (78 років, з ким не буває) кардинально змінило плани бразильської делегації.

І ось Казань і БРІКС залишилися без "Б" (Бразилію в Казані представляє лише очільник МЗС без права підпису). А це означає, що не буде красивих картинок суцільної підтримки Росії, а головне – фактично заблоковані всі рішення на рівні БРІКС, що їх потім Росія могла б тикати світу в очі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також не проти був не їхати до Казані, але через маскулінність турецької політики не міг дозволити собі "бразильську схему", тому зробив хитріше.

Пан Реджеп пропустив початок Саміту, якому передували зустрічі з Путіним, натомість турецький лідер зустрівся зі своїм давнім знайомим – колишнім послом у Туреччині, а нині міністром зовнішніх справ України Андрієм Сибігою. І лише після того, як були звірені годинники, Ердоган відлетів до Татарстану.

Нагадаємо, Туреччина та особисто Ердоган дуже трепетно ставляться до ідей пантюркізму, а російське колоніальне володіння з центром у Казані є важливим елементом цього пазлу.



При цьому формально Туреччина з вересня перебуває в статусі країни, яка подала заявку на вступ до БРІКС, проте, всі розуміють, що це традиційні маневри Ердогана і спосіб натякнути ЄС, який заморозив євроінтеграцію Стамбула.

Також не міг не поїхати до Казані індійський прем’єр Нарендра Моді. Але його присутність розбавила антизахідну риторику Путіна та Сі й показала інший шлях – дружбу з усіма. Моді, який ще зовсім нещодавно обіймався з Володимиром Зеленським у Києві, тепер так само посміхався Путіну. Хоча, можливо, у такий спосіб він просто показував Росії зуби. Бо в підсумку саме позиція Індії перекреслила усі глобальні плани Путіна та Сі.



Сі, Моді та Путін під час саміту БРІКС / Фото росЗМІ

Ми постійно спілкуємося з приводу конфлікту між Росією та Україною, що триває. Ми вважаємо, що проблеми потрібно вирішувати лише мирним шляхом. Індія повністю підтримує якнайшвидше відновлення миру та стабільності,

– Нарендра Моді нагадує Путіну про необхідність закінчення війни.

Ці слова не завершили війну між Україною та Росією, але принаймні завершили бойові дії для 85 громадян Індії, яких росіяни заманили до свого війська і які завдяки дипломатичному тиску Нью-Делі врятували свої життя.

Але якщо Моді й Ердоган з різних причин не зуміли відмовити Путіну, то в Саудівської Аравії це вийшло, й доволі ефектно.

Ця держава в останні роки потрапила у міцні обійми Китаю, який пообіцяв помирити саудитів з їхнім найбільшим ворогом – Іраном. Пекіну це коштувало дійсно багатьох зусиль, але результату було досягнуто – два затяті вороги відновили політичний діалог. Іран отримав повагу, а Саудівська Аравія – спокій. Ціною цього спокою мала стати інтеграція до БРІКС і "схвалення" дій Китаю та трішки Росії.

Але росіяни "знову всіх переграли", коли почали погрожувати надати єменським хуситам свої протикорабельні ракети "Онікс" через потенційне зняття обмежень для ударів ЗСУ ракетами ATACMS і Storm Shadow. Погроза взагалі стосувалася "колективного Заходу", але образилися в Ер-Ріяді (і ще трошки в Каїрі).

Через викриття плану озброєння ворогів Саудівської Аравії балістичними ракетами запланований візит було скасовано.

Ба більше, нині Саудівська Аравія активно готується до збільшення видобутку нафти та відповідно суттєвого зниження її ціни на ринку. Для Росії, яка коштом нафти фінансує війну проти України, такі новини – справжній "чорний лебідь".



Росіяни на таку перспективу дуже образились і навіть прибрали зелений прапор Саудівської Аравії на церемонії відкриття Саміту.

З технічних причин не прибула до Казані й делегація Куби – там переміг комунізм, місцеві правителі доцарювалися до того, що вийшла з ладу остання електростанція й залишили весь острів і 10 мільйонів людей без світла, але з ураганом "Оскар".

Цікаво, що аварії передували обіцянки президента Мігеля Діаса-Конеля, що все зі світлом буде добре. А як немає світла, то немає й польотів до Казані. Росіяни, втім, через Кубу не надто переймалися та замінили її на іншого вигнанця – Венесуелу та її диктатора Мадуро. У таких випадках зазвичай кажуть: "Шило на мило".

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Що отримала Росія від саміту БРІКС

У підсумку Росія отримала красиву картинку, але не отримала вигідних для себе рішень. Ба більше, задум, який виносився як головний на Саміті, зазнав фіаско.

Індія, Бразилія та ПАР не підтримали ініціативу Путіна щодо створення BRICS Bridge та коаліції проти долара. Також лідери трьох країн висловилися проти перетворення БРІКС на антиамериканську організацію. До них приєдналися шейхи з ОАЕ.



Інтернету нема, але ви тримайтесь – казанська версія / Скриншот з місцевих телеграм-каналів

Найкращим підтвердженням провалу амбіцій Росії щодо зміни світової фінансової системи та краху долара став той факт, що делегаціям учасників Саміту довелося використовувати готівку для банальних побутових речей, бо через санкції міжнародні платіжні системи в Росії не працюють.

Як не працював і мобільний інтернет в Казані – його на час проведення Саміту запопадливо виключили, нібито з міркувань безпеки. Також у місті заборонили продаж алкоголю (аби чого не трапилося), а в центр Казані не пускали старі автівки, щоб було "по-багатому".



Гордість російського автопрому все ж прорвала кордон / Фото росЗМІ

Після цього жодних ілюзій, що ми маємо справу з черговими "потьомкінськими селищами", вже не може бути.