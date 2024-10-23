Так, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запитав, чи не вкраденого українського зерна хліб.

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Доволі цікава позиція ООН і генсека – їсти хліб в Росії на БРІКС. А хліб точно не з вкраденого українського зерна?,

– написав Коваленко.



Гутеррішачастують хлібом в Росії / Фото росЗМІ

Критика візиту Гутерріша

Напередодні МЗС України теж розкритикувало ідею такого візиту. Пр цьому там звернули увагу, що генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

"Однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН", – наголосили у відомстві.

Долучився до критики і глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс – у мережі Х він написав, що "це неприйнятно".

Що відомо про візит Гутерріша до Росії