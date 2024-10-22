Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що спочатку всіх у БРІКС справді об'єднувала Росія, але тепер він обертається навколо Китаю.

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Що відбувається на саміті БРІКС

Лісний зазначив, що Путін на саміті БРІКС виглядає просто, як господар ресторану, який дав своє приміщення в оренду, аби там провели свято. Головними є Китай й Індія. Зокрема, одним із питань Росія просуває відмову від долара, однак ні Китаю, ні Індії, ця тема абсолютно непотрібна та нецікава.

Організація, яка не об'єднана спільною метою, не може бути ефективною. Вони всі ненавидять Захід, але по-своєму: хтось сильно, хтось з ним співпрацює. Індія не ненавидить Захід, наприклад. Бідна сиротка Росія бігає і кричить "Давайте від долара відмовимось", і всі скажуть "Добре, відмовляйся",

– зауважив політолог.

Яка позиція ООН щодо саміту БРІКС

За його словами, позиція ООН, а зокрема Генсека організації Гутерреша, дуже неправильна. Він їде на зустріч до 2 країн, які розпочали великі війни – до Ірану та Росії. Він мав би бути не там. Він мав би бути там, де твориться мир, бо бразильсько-китайський мирний план не відповідає принципам ООН, які Гутерреш мав би захищати.

"Навіщо туди їхати й освячувати цей черговий китайський маразм? Однак із приємного, один із авторів (хоча я думаю, що він його й не читав) цього плану просто не поїхав. Президент Бразилії просто образився на Путіна, який не хоче їхати на саміт G20", – наголосив Лісний.