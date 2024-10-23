Так, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко спросил, не украденного ли украинского зерна хлеб.

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Довольно интересная позиция ООН и генсека – есть хлеб в России на БРИКС. А хлеб точно не из украденного украинского зерна?,

– написал Коваленко.



Гутерриша угощают хлебом в России / Фото росСМИ

Критика визита Гутерриша

Накануне МИД Украины тоже раскритиковал идею такого визита. Пр этом там обратили внимание, что генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН", – отметили в ведомстве.

Присоединился к критике и глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис – в сети Х он написал, что "это неприемлемо".

Что известно о визите Гутерриша в Россию