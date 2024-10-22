Політтехнолог Михайло Шейтельман висловив 24 Каналу думку, що найбільшим гравцям БРІКС – Китаю й Індії, не цікава ідея Путіна.

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Проблеми з президентом Бразилії

Шейтельман розповів, що президент Бразилії не прилетів на саміт БРІКС у Росію, бо Путін не прилетить у Бразилію на саміт G20. Бразилія ніяк не залежить і ніяк не співпрацює з Росією. А ось Китай, наприклад, справжній господар саміту. Пекін є "господарем" Москви, і саме тому решта учасників підлеглі Сі Цзіньпіну.

Китаю є на чому заробляти на Росії. По суті, Китай зараз правитель російської економіки. Половина експорту Росії йде в бік Китаю. Також там є країни, які дешево купують російську нафту, як-от Індія та Шри-Ланка. Вони також беруть участь у цьому саміті,

– зазначив політтехнолог.

Ідея Путіна про валюту

За його словами, Путін на саміті запропонує впровадити для країн БРІКС свою валюту. Однак жодному іншому учаснику це не цікаво. Зокрема, 4% світової торгівлі відбувається в юанях. Решта – в доларах, євро, фунтах і японських єнах.

"Китай не хоче цього, не хоче цієї валюти співдружності. Китай розуміє, що Путін вніс цю ініціативу не через економічну причину. Це причина протистояння західним санкціям через нову валюту, яку захід не зможе регулювати", – зауважив Шейтельман.