Однако Евросоюз высказался довольно сдержанно относительно атаки Украины. Для ЕС этот инцидент может стать поводом повлиять на Венгрию и Словакию, сделав их более лояльными к решениям Брюсселя. Историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный в разговоре с 24 Каналом объяснил, какое значение для руководства Венгрии и Словакии имеет нефтепровод "Дружба".

Готова ли Европа обеспечить Венгрию и Словакию нефтью и газом?

Бессмертный отметил, что на текущий и следующий год Европа законтрактована поставками нефти и газа, поэтому она не будет иметь проблем с углеводородами.

Нефтепровод "Дружба", который якобы "спасает" Венгрию и Словакию, это на самом деле механизм коррумпирования чиновников. И не только венгерских и словацких, но и других стран,

– подчеркнул дипломат.

Цену на нефть и на нефтепродукты в контрактах, которые подписывают венгры или словаки, по словам Бессмертного, нигде нельзя увидеть.

Что известно о нефтепроводе "Дружба"? Это один из крупнейших нефтепроводов в мире, строительство которого началось в 1960-е. Он должен был обеспечивать транспортировку нефти из Советского Союза в Центральную и Западную Европу. "Дружба" начинается с Альтемьевска в Татарстане, проходит через Самару и Брянск (территория России) до Мозыря (Беларусь), а дальше разъединяется на две ветки. Северная пролегает через Польшу и Германию, а южная – Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Также еще одна ветка идет из российского Брянска через Беларусь в Литву и Латвию.

"Понятно, что из-за политической лояльности Виктора Орбана и Роберта Фицо эти цены занижены. Разница идет в карман тем, кто служит Москве. Более того, все знают, что эти деньги используются для того, чтобы вербовать агентов по всей Европе", – отметил экс-народный депутат.

Сейчас, как заметил он, в европейских столицах от Лондона до Варшавы идут судебные процессы против таких агентов, которые или пытались, или совершили диверсии или совершали попытку покушения на политика, должностное лицо в Европе.

Началом такой коррупции и таких диверсионных деяний в европейских странах является этот коррупционный канал, который через нефть и газопроводы заходит в Венгрию,

– пояснил Роман Бессмертный.

В то же время Европа готова обеспечивать и Венгрию, и Словакию необходимыми объемами нефтепродуктов, энергетических ресурсов для того, чтобы они чувствовали себя нормально.

Почему же Орбан и Фицо поднимают такой шум? Потому что у них забирают коррупционные деньги,

– отметил историк.

Накануне парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года, Орбан, по мнению дипломата, будет еще сильнее кричать. Ему уже звонил Дональд Трамп, объясняя, что нельзя стоять на пути вступления Украины в ЕС. Однако он продолжает паразитировать на популистской идее поставок российских энергоресурсов.

Бессмертный отметил, что Европа справится с этой проблемой, ведь имеет соответствующие механизмы.

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба": главное