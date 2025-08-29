Однако Евросоюз высказался довольно сдержанно относительно атаки Украины. Для ЕС этот инцидент может стать поводом повлиять на Венгрию и Словакию, сделав их более лояльными к решениям Брюсселя. Историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный в разговоре с 24 Каналом объяснил, какое значение для руководства Венгрии и Словакии имеет нефтепровод "Дружба".
Читайте также Удары по "Дружбе": сколько денег теряет Россия ежедневно
Готова ли Европа обеспечить Венгрию и Словакию нефтью и газом?
Бессмертный отметил, что на текущий и следующий год Европа законтрактована поставками нефти и газа, поэтому она не будет иметь проблем с углеводородами.
Нефтепровод "Дружба", который якобы "спасает" Венгрию и Словакию, это на самом деле механизм коррумпирования чиновников. И не только венгерских и словацких, но и других стран,
– подчеркнул дипломат.
Цену на нефть и на нефтепродукты в контрактах, которые подписывают венгры или словаки, по словам Бессмертного, нигде нельзя увидеть.
Что известно о нефтепроводе "Дружба"?
Это один из крупнейших нефтепроводов в мире, строительство которого началось в 1960-е. Он должен был обеспечивать транспортировку нефти из Советского Союза в Центральную и Западную Европу. "Дружба" начинается с Альтемьевска в Татарстане, проходит через Самару и Брянск (территория России) до Мозыря (Беларусь), а дальше разъединяется на две ветки. Северная пролегает через Польшу и Германию, а южная – Украину, Чехию, Словакию и Венгрию. Также еще одна ветка идет из российского Брянска через Беларусь в Литву и Латвию.
"Понятно, что из-за политической лояльности Виктора Орбана и Роберта Фицо эти цены занижены. Разница идет в карман тем, кто служит Москве. Более того, все знают, что эти деньги используются для того, чтобы вербовать агентов по всей Европе", – отметил экс-народный депутат.
Сейчас, как заметил он, в европейских столицах от Лондона до Варшавы идут судебные процессы против таких агентов, которые или пытались, или совершили диверсии или совершали попытку покушения на политика, должностное лицо в Европе.
Началом такой коррупции и таких диверсионных деяний в европейских странах является этот коррупционный канал, который через нефть и газопроводы заходит в Венгрию,
– пояснил Роман Бессмертный.
В то же время Европа готова обеспечивать и Венгрию, и Словакию необходимыми объемами нефтепродуктов, энергетических ресурсов для того, чтобы они чувствовали себя нормально.
Почему же Орбан и Фицо поднимают такой шум? Потому что у них забирают коррупционные деньги,
– отметил историк.
Накануне парламентских выборов в Венгрии, которые должны состояться в апреле 2026 года, Орбан, по мнению дипломата, будет еще сильнее кричать. Ему уже звонил Дональд Трамп, объясняя, что нельзя стоять на пути вступления Украины в ЕС. Однако он продолжает паразитировать на популистской идее поставок российских энергоресурсов.
Бессмертный отметил, что Европа справится с этой проблемой, ведь имеет соответствующие механизмы.
Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба": главное
- В ночь на 18 августа Украина атаковала нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области. Из-за ударов была приостановлена перекачка нефти по нефтепроводу "Дружба".
- Венгрия выразила возмущение из-за действий Украины, однако уже 19 августа поставки нефти были восстановлены. Но ночью 22 августа нефтепровод в районе российско-белорусской границы был снова атакован, что опять привело к остановке поставок нефти. В этот раз ремонт "Дружбы" может длиться 5 дней.
- Атака вызвала очередную волну возмущения Венгрии. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что это "еще одно нападение на энергетическую безопасность" его страны и "еще одна попытка втянуть в войну". Однако, по его словам, "это не сработает".