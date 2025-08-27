Почему Словакия угрожает Украине?

Венгрия и Словакия заявили, что такие действия угрожают энергетической безопасности их стран, передает 24 Канал.

Венгерский министр Петером Сийярто и министр Словакии Юрай Бланар подписали письмо, в котором говорится, что за последние годы Евросоюз и в частности его государства-члены оказали Украине поддержку на сотни миллиардов евро. Поэтому эти действия Украины считают абсолютно безответственными, ведь они серьезно угрожают энергетической безопасности Венгрии и Словакии.

Юрай Бланар сделал еще одно предупреждение. Он отметил, что из-за ударов Украина может остаться без дизельного топлива.

Но директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Каюн же заявил, что доля венгерских и словацких НПЗ (когда речь идет о поставках дизеля в Украину) составляет только 10%. Речь идет о 2 заводах, которые принадлежат корпорации MOL. Один из них находится в Словакии, а другой – в Венгрии.

Каюн считает, что в этой ситуации следует бояться именно Словакии, потому что это означает, что Братислава потеряет своего потребителя. Кроме того, если Украина все же уйдет, то может и не вернуться совсем.

Заметьте! Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко считает, что Украина наоборот помогает странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей через удары по нефтяной отрасли.

Что известно о ситуации с дизелем?