Почему Венгрия и Словакия все еще зависимы от российской нефти?

Однако Венгрия и Словакия не отказались от российской нефти, рассказал Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко для 24 Канала.

Согласно его словам, Будапешт и Братислава и не хотели отказываться от нефти из России. Дело в том, что в российских поставках нефти скрыта коррупционная составляющая.

Она связана с ближайшими лицами к правительствам этих стран. Поэтому именно они имеют личную заинтересованность получать российскую нефть.

Омельченко напомнил, что также именно эти страны:

блокируют санкции против России; выступают против поставок оружия Украине; поддерживают ее вступление в ЕС.

Заметьте! Эксперт отметил, что похожая схема когда-то была в Украине с "РосУкрЭнерго". Она занималась перепродажей природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы.

В какие страны сейчас Москва поставляет нефть? Нефтепровод "Дружба" является ключевым маршрутом для поставки российской нефти. В частности ее получают Венгрия. Крупнейшим покупателем российской нефти в период с 2023 по 2024 год считается Словакия (страна получала 5-6 миллионов тонн нефти).

Сколько Россия зарабатывает на нефти?