Почему Венгрия и Словакия все еще зависимы от российской нефти?
Однако Венгрия и Словакия не отказались от российской нефти, рассказал Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко для 24 Канала.
Читайте также Самая дорогая нефть: сколько стоит 1 баррель нефти на рынке в августе
Согласно его словам, Будапешт и Братислава и не хотели отказываться от нефти из России. Дело в том, что в российских поставках нефти скрыта коррупционная составляющая.
Она связана с ближайшими лицами к правительствам этих стран. Поэтому именно они имеют личную заинтересованность получать российскую нефть.
Омельченко напомнил, что также именно эти страны:
- блокируют санкции против России;
- выступают против поставок оружия Украине;
- поддерживают ее вступление в ЕС.
Заметьте! Эксперт отметил, что похожая схема когда-то была в Украине с "РосУкрЭнерго". Она занималась перепродажей природного газа на территории Украины, а также Восточной и Центральной Европы.
В какие страны сейчас Москва поставляет нефть?
Нефтепровод "Дружба" является ключевым маршрутом для поставки российской нефти. В частности ее получают Венгрия. Крупнейшим покупателем российской нефти в период с 2023 по 2024 год считается Словакия (страна получала 5-6 миллионов тонн нефти).
Сколько Россия зарабатывает на нефти?
- Россия зарабатывает миллиарды долларов на поставках нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба".
- В частности, в 2024 году, крупнейшим покупателем нефти по этому маршруту стала Венгрия – она получила около 4,7 миллиона тонн.