Чому Угорщина та Словаччина все ще залежні від російської нафти?
Однак Угорщина та Словаччина не відмовилися від російської нафти, розповів Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко для 24 Каналу.
Читайте також Найдорожча нафта: скільки коштує 1 барель нафти на ринку у серпні
Згідно з його слів, Будапешт та Братислава й не хотіли відмовлятися від нафти з Росії. Річ у тім, що у російських поставках нафти прихована корупційна складова.
Вона пов'язана з найближчими особами до урядів цих країн. Тому саме вони мають особисту зацікавленість отримувати російську нафту.
Омельченко нагадав, що також саме ці країни:
- блокують санкції проти Росії;
- виступають проти постачання зброї Україні;
- підтримують її вступ до ЄС.
Зауважте! Експерт зазначив, що схожа схема колись була в Україні з "РосУкрЕнерго". Вона займалася перепродажем природного газу на території України, а також Східної та Центральної Європи.
У які країни наразі Москва постачає нафту?
Нафтопровід "Дружба" є ключовим маршрутом для постачання російської нафти. Зокрема її отримують Угорщина. Найбільшим покупцем російської нафти у період з 2023 по 2024 року вважається Словаччина (країна отримувала 5-6 мільйонів тонн нафти).
Скільки Росія заробляє на нафті?
- Росія заробляє мільярди доларів на постачаннях нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба".
- Зокрема у 2024 році, найбільшим покупцем нафти за цим маршрутом стала Угорщина – вона отримала близько 4,7 мільйона тонн.