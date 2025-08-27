Чому Угорщина та Словаччина все ще залежні від російської нафти?

Однак Угорщина та Словаччина не відмовилися від російської нафти, розповів Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко для 24 Каналу.

Згідно з його слів, Будапешт та Братислава й не хотіли відмовлятися від нафти з Росії. Річ у тім, що у російських поставках нафти прихована корупційна складова.

Вона пов'язана з найближчими особами до урядів цих країн. Тому саме вони мають особисту зацікавленість отримувати російську нафту.

Омельченко нагадав, що також саме ці країни:

блокують санкції проти Росії; виступають проти постачання зброї Україні; підтримують її вступ до ЄС.

Зауважте! Експерт зазначив, що схожа схема колись була в Україні з "РосУкрЕнерго". Вона займалася перепродажем природного газу на території України, а також Східної та Центральної Європи.

У які країни наразі Москва постачає нафту? Нафтопровід "Дружба" є ключовим маршрутом для постачання російської нафти. Зокрема її отримують Угорщина. Найбільшим покупцем російської нафти у період з 2023 по 2024 року вважається Словаччина (країна отримувала 5-6 мільйонів тонн нафти).

Скільки Росія заробляє на нафті?