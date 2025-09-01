Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Какие встречи планирует Фицо?

В своем фейсбуке словацкий политик заявил, что проведет ряд встреч с Си Цзиньпином, Путиным и Зеленским.

К слову, Роберт Фицо встречался с Владимиром Путиным в Москве в 2024 году. Они пожали друг другу руки.

Известно, что Словакия стала единственной страной ЕС, представленной на военном параде в Китае, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. Фицо заверил, что посетил мероприятие из уважения ко всем жертвам войны. Во время своего выступления он также отверг критику относительно участия, заметив, что мы становимся свидетелями формирования "нового мирового порядка" и "новых правил многополярного мира, с новым балансом сил".

Журналисты напомнили, что Роберт Фицо неоднократно подвергался критике дома и за рубежом из-за близких отношений с Россией и конфликтовал с Украиной по энергетике, пытаясь задержать санкции ЕС против Москвы.

Что известно о визите Путина в Китай?